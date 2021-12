Von hochvirtuos bis erzmusikalisch

Es war der Tag von Erika Bearth-Bischof. Sie hat am Samstag beim Bündner Solo- und Ensemblewettbewerb in Chur nicht nur ihren Titel als Solo-Champion 2019 verteidigt – sondern sie gewann diesen Preis nunmehr zum fünften Mal. Ein Rekord in der 30-jährigen Geschichte des Wettbewerbs. Überzeugt hatte Bearth-Bischof beim Final der Finalisten mit ihrem Vortrag des Stücks «Ungarian Horntail». Dabei stellte die Prinzipal-Cornettistin von Graubünden Brass ihre stupende Virtuosität unter Beweis – und ihre ebenfalls hochkarätige Konkurrenz am Ende in den Schatten, zumindest aus Jury-Sicht.