Vier Ausstellungen, die sich durch Kontraste ergänzen

Drei langjährige Kunstschaffende der Galerie und ein Neuzugang sind derzeit in der Chesa Madalena der Galerie Tschudi in Zuoz zu sehen. Martina Klein, Dan Walsh, Richard Long und erstmals Augustas Serapinas, dem im Winter gemeinsam mit Sue-Mei Tse eine Einzelausstellung gewidmet sein wird. Die vier aktuellen Einzelausstellungen zeigen vier sehr unterschiedliche Positionen, die trotz oder vielleicht ja gerade auch wegen ihrer Verschiedenheit in Dialog treten und Entdeckungen ermöglichen, Erkenntnisse, weiterreichende Überlegungen und Anregungen.