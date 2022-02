Viel Sound in Arosa

Noch nichts vor an diesem Wochenende? Wie wäre es mit dem Festival «Arosa Sounds»? Es bietet ein vielfältiges Programm mit Jazz, Blues, Soul und Ethno Groove. «Unter anderem zeigen auch Mattiu Defuns und seine Band wie bunt rätoromanischer Sound sein kann», so Arosa Tourismus. Auch Sängerin Gabriela Krapf und das Trio Schnoz Jenny Caflisch spielen eine Hommage an Björk, die mit ihrer vielschichtigen, intensiven und bisweilen verstörenden Musik zu den bedeutendsten Sängerinnen der 1990er-Jahre gehörte.