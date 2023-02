Autorin verewigt Walensee-Kapitänin in neuem Buch

Vier Fragen an Daniela Schwegler

1. Frau Schwegler, wie haben Sie Ihr Thema und die porträtierten Personen gefunden?

Neugierig gemacht hatte mich ein Beitrag auf SRF in der Sendung «Persönlich» über den Fährmann Jaques Thurneysen von der Münsterfähre in Basel mit seinem wilden bewegten Leben. Ich war so fasziniert, dass ich tiefer eintauchen wollte in die Wasserwelten von Fährleuten.

2. Hatten Sie ein persönliches Highlight während der Arbeit an diesem Buch?

Sehr berührt hat mich die Geschichte des «Titelhelden» Josef Häcki aus Pfäffikon, dessen Rinder zweimal pro Jahr reif sind für die Insel. Mit der Pfaffenfähre schifft er seine Tiere zweimal pro Jahr über den Zürichsee zur Insel Ufenau hinüber. Dieser Weidegang mittels Fährboot ist schweizweit einzigartig!

3. Wenn Sie eine Zeitlang tauschen könnten mit dem Leben einer dieser Fähr­leute, welches würden Sie auswählen?

Was für eine schöne Frage! Mit Sarina Scherrer vom Walensee vielleicht, die sagt: «Normalerweise ist das Schifffahren auf dem Walensee wunderbar! Wenn du am Morgen aufstehst, die Sonne lacht, und du darfst mit dem Boot auf dem See unterwegs sein und hin- und herkreuzen, das ist schon speziell! Du erlebst die Natur mit ihren Schauspielen hautnah. Und diese Bergwelt! Du könntest jede Stunde ein neues Foto machen! Ich liebe auch die Ruhe auf dem See, und doch läuft mit den Fahrgästen immer etwas!»

4. Was verbindet Sie mit dem Glarnerland?

Ich liebe die Bergwelt des Glarnerlandes über alles. Die Glarner Berge sind sozusagen meine Hausberge. Und in meinem zweiten Bergfrauenband durfte ich auch das Glarner Original Gaby Aschwanden porträtieren. Gaby ist mir auch sehr ans Herz gewachsen! Schöne Erinnerungen hab ich auch an die Live-Ausstrahlung der «Persönlich»-Sendung zusammen mit Fridolin Elmer vom Anna Göldi-Museum. Wir hatten sehr viel gelacht!

Freitag, 10. Februar, 19.30 Uhr, Fabriktheater Schwanden