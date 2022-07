Übers Wochenende gehts in «Glaris graduus»

So einige verstehen nur spanisch, andere sind gezwungen, ein zweites Mal zu lesen, damit sie begreifen, was an «Glaris graduus» geboten wird: «uf dr verlengeretä Hauptstrass Richtig Ab­lääsch». Der Glarner Dialekt ist nicht jedermanns Sache, jedenfalls geschrieben. Das angebotene Programm allerdings schon. Das begann bereits gestern Freitag: mit «Fiiraabed-Dringgs und Loungemusik mit DJ Black'Em und DJ Roseway.»