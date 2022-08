Tolle Stimmen – doch die Musik ist der heimliche Star

Auch wenn Gioachino Rossini (1792–1868) zu seiner Zeit als stupend flinker Komponist galt – für die Niederschrift seiner Oper «Semiramide» soll er nur 33 Tage gebraucht haben –, verlangte er seinem Publikum reichlich Sitzfleisch ab. Ganze vier Stunden dauert das Werk in der Originalfassung. In Obersaxen präsentiert die Opera Viva «Semiramide» in einer sinnvoll gerafften Version von gut zweieinhalb Stunden Länge.