Tod in Davos (Teil 2): «Sie verkehrte immer mit Herren, auch nachts»

Am Mittag des 16. März 1909 knallten in der Davoser Pension «Eisenlohr» die Korken. Zumindest an einem Tisch in der Ecke des Speisesaals. Das Ehepaar Georgette und Julius Mulder, erst acht Monate vermählt, feierte im Beisein zweier Bekannter sein kurzes Wiedersehen. Die beiden – sie 23, er 43 Jahre alt – hatten im Juli 1908 geheiratet. Ihr Wohnsitz war London. Doch schon drei Monate nach der Hochzeit begab sich Georgette Mulder zur Kur in die Schweiz. Seit November logierte sie im «Eisenlohr».