In der Churer Klibühni soll es beben – mit Ansage

Bündner Bauherrschaften wissen es und wer sich mit Sanierungen befasst, auch: Das Chu-rer Rheintal und angrenzende Täler sind Erdbebengebiet. Vielleicht wird ein Beben hier nicht in jenem Ausmass erwartet wie etwa in San Francisco, wo Experten von einem «Big Bang» innerhalb der nächsten 15 Jahre ausgehen. Aber man ist in Graubünden durchaus vorbereitet. Auf Churer Stadtgebiet in Meiersboden existiert beispielsweise eine «Trümmerpiste», die als Trainingsareal zum Aufspüren möglicher Opfer in eingestürzten Gebäuden dient.