In Klosters ist Improvisation gefragt – nicht nur an den Tasten

Zwar ist der Karfreitag auch in Klosters ein Feiertag, aber gearbeitet wird an diesem Vormittag dennoch. Gemäss dem Motto «‹Tastentage› statt Fastentage». Im leeren Kulturschuppen bereitet sich Pianist Laurent Nicoud auf seinen Soloauftritt am Samstag im alten Primarschulhaus vor – und genau dort ertönt gerade grooviger Band-Sound. Die Churer Kanti-s-Wings und deren Leiter Andi Schnoz absolvieren ihren Workshop bei Lisa Cat-Berro. Eigentlich war die französische Musikerin als Bandmitglied von Hammondorgel-Legende Rhoda Scott nach Klosters gekommen.