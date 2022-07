Tastenlöwen, eine Stradivari und ein Hauch von Hollywood

Wer sich hierzulande fragen sollte, was Felix Mendelssohn, Franz Liszt und Gene Kelly gemeinsam haben, sitzt praktisch inmitten der Antwort. Denn die Schweiz war für die drei Künstler – so unterschiedlich ihr jeweiliges Naturell – ein Sehnsuchtsland. Mendelssohn, der gleich vier längere Reisen zwischen Bodensee, Rheintal, Berner und Walliser Alpen unternahm, schrieb 1831: «Von allen Ländern, die ich kenne, ist dies das schönste und das, wo ich am liebsten leben möchte, wenn ich recht alt würde.» Der deutsche Komponist wurde nicht alt; 1847 starb er nur 38-jährig.