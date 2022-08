Stickerei kann bisweilen hoch politisch sein

Wer den Titel der Sonderausstellung liest, die am Freitag, 26. August, im Bündner Kunstmuseum eröffnet wird, zweifelt erst einmal an den Deutschkenntnissen der Kuratoren. Doch «Venedigsche Sterne» (statt «venezianische») sind ein historisches Zitat aus einem Modellbuch von 1564 übers Nähen und Sticken. Es verweist darauf, dass das Kunsthandwerk gerade im Textilen schon immer eine globalisierte Angelegenheit war – man denke an die Seidenstrasse. Auch in den entlegensten Bündner Tälern bediente man sich selbstverständlich Techniken und Motiven, die weit her kamen.