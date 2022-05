Starke Bündner Stimmen in Gossau

Am Samstag, zum Abschluss des Gesangsfests, war die Bündner Präsenz noch einmal unübersehbar – und vor allem nicht zu überhören. Ob am frühen Nachmittag im Begegnungskonzert in der Andreaskirche, wo der Cor viril Alpina Val Müstair zusammen mit der Basler Liedertafel und dem Jugendchor Zürich das Publikum erfreute – ob auf dem belebten Festplatz, wo sich der Chor dals Paslers aus Domat/Ems nach zwei gesangsreichen Tagen vor Ort für die Rückreise parat machte. Wer sich seinen Weg durch die bunte Menge bahnte, konnte auch unversehens den Sängern des Chor viril Laax begegnen. Mit ihrem in schlichtem Schwarz gehaltenen Chortenue setzten die Laaxer einen Kontrapunkt zu den auffälligeren Trachten anderer Chöre. Die Sänger des vereinigten Chöre der Bündner Nationalparkgemeinden beispielsweise – zu denen neben den Männerchören der Engadina bassa aus Scuol und Zernez auch jener aus Müstair zählt –treten in leuchtend roten Westen auf.