So überraschend vielfältig ist Kultur «made in Chur»

Wem die Einladung zur Kulturpreisfeier der Stadt Chur auf den Tisch flattert, der zerbricht sich vermutlich nicht wochenlang den Kopf über die angemessene Garderobe. Der Anlass, seit letztem Jahr im Theater Chur, ist keine Oscarshow und keine Bambiverleihung. Doch was der Veranstaltung an Glamour abgeht, das macht sie mit einer Menge Aha-Erlebnissen wett. Denn der städtischen Kulturkommission gelingt es immer wieder, mit den Preisen Persönlichkeiten ins Rampenlicht zu rücken, die vielleicht nicht so bekannt sind, aber doch Erstaunliches leisten.