So ein Theater macht nur Origen

Ein echter Giovanni Netzer halt. Was denn sonst? Das war am Dienstagabend einmal wieder im Juliertheater zu erleben. Dass der Gründer des Origen Festivals und Erbauer des roten Turms eine unverwechselbare Handschrift in seinen Inszenierungen hat, wissen wir ja. Doch mit «Kaiserin Irene» führt Netzer die Tradition noch ein Stück weiter. In gewisser Weise hat er eine eigene Theaterform geschaffen. Nennen wir sie Eklektizismus.