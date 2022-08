Sie verknüpfen die Wiener Operettenära mit Hollywood

Operette auf kleiner Bühne: Dass der Reiz dieser Konstellation spannend, romantisch, eindrücklich und stellenweise durchaus auch nachdenklich sein kann, bewies die zehnköpfige Künstlertruppe der «Oper im Knopfloch» am Mittwoch auf der Waldbühne in Arosa. Während 105 Minuten tapfer mit dabei war die Pianistin Elena Vartikian, die von Jojo Kunz am Kontrabass und dem Klarinettisten Gurgen Kakoyan professionell sekundiert wurde. Alle drei stellten den Ersatz dar für ein Orchester, wie es bei der Premiere am 14. November 1908 in Wien aufgespielt hat.