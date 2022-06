Seepferdchen-Männer haben es besser

Ein Missverständnis kann schon einmal ausgeräumt werden: Mit dem berühmt-berüchtigten Oben-ohne-Cabaret «Crazy Horse» in Paris hat das Stück nichts zu tun, welches am Freitag in der Klibühni in Chur seine Uraufführung erlebt. Aber was ist es dann, was der Bündner Theatermann Gian Rupf und der Zürcher Blues-Gitarrist Hansueli Tischhauser an fünf Abenden zum Besten geben? Ein Schauspiel mit Musik, ein Zwei-Mann-Kabarett oder eine Literaturlese? Etwas von allem, könnte man aus den Kostproben bei einem Probenbesuch in der Klibühni schliessen.