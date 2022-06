Sandro Dietrich gewährt einen Blick hinter die Kulissen 

Es ist schon eine ganze Weile her. Zwei volle Jahre, um genau zu sein. Damals, im April 2020, fand der letzte «Bündner Music Award» statt. Und in diesem Rahmen verloste die «Südostschweiz»-Medienfamilie drei grosse Packages an die Leserinnen und Leser. Darunter ein Meet & Greet mit Sandro Dietrich, dem Gewinner in der Kategorie «Musikvideo des Jahres». Hollywood-Regisseur Marc Forster hatte das Musikvideo zu Dietrichs Song «Hakuna Matata» zum Sieger gekürt. Doch dann kam Corona und das geplante Treffen musste auf unbestimmte Zeit verschoben werden.