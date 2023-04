Kino Apollo in Chur soll abgebrochen werden

Die Kino Chur AG hat im Churer Amtsblatt vom 28. April eine Bauaauschreibung für den Abbruch des Wohn- und Geschäftshauses an der Badusstrasse 10 veröffentlicht. In diesem befindet sich das Kino Apollo. Laut einer Mitteilung der Kino Chur AG ist die aktuelle wirtschaftliche Situation und dringende Sanierungsmassnahmen an der Gebäudehülle Grund für diesen Entscheid. «Da die Kino Chur AG ein privatrechtliches Unternehmen ist, das weder eine kulturelle Unterstützung für den Kinobetrieb von der Stadt Chur noch vom Kanton Graubünden erhält, müssen wir alle möglichen Optionen ausschöpfen – eine davon ist die Umnutzung respektiv Neuausrichtung an der Badusstrasse 10», heisst es im Schreiben vom Freitag.

Die Kinolandschaft habe sich in den letzten Jahren stark verändert. Wie eine Statistik von Procinema Schweiz zeigt, fallen die Besucherzahlen seit der Aufhebung der Coronamassnahmen immer noch um 40 Prozent tiefer aus. Einzelne Säle – so auch das Kino Apollo – konnten laut Mitteilung nicht mehr gewinnbringend betrieben werden. Dies sei schon vor Covid so gewesen und die Pandemie habe diese Entwicklung stark beschleunigt. «Die kürzliche Schliessung des Kino Kosmos in Zürich ist ein aussagekräftiges Beispiel dieses Wandels». Und nun trifft es also auch ein Bündner Kino.

Erste Rückmeldungen aus der Bevölkerung sind scheinbar bereits bei der Kino Chur AG eingetroffen. So heisst es vonseiten der Kinobetreiberin: «Wir verstehen die emotionalen Reaktionen gut, da dieser Entscheid auch für uns mit sehr vielen guten Erinnerungen verknüpft ist. Die aktuelle wirtschaftliche Situation und dringende Sanierungsmassnahmen an der Gebäudehülle verlangen nach baldigen Lösungen», heisst es weiter.

Inwiefern das Ende des Kino Apollo mit dem neuen Grosskino beim Bahnhof Chur West zu tun hat, ist in der Mitteilung kein Thema. Die Kinobetreiberin war bisher nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Zu laufenden Gesprächen mit kulturellen Organisationen können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Informationen gegeben werden, wie es abschliessend heisst. (red)