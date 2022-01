Rosa Wilder ermittelt erneut im Glarnerland

Zwar wird Oberwies in der Filmgeschichte im Kanton Bern angesiedelt. Gedreht wurde jedoch erneut auf dem Urnerboden und an verschiedenen Schauplätzen im Kanton Glarus. Wie der Kanton meldet, sind die Dreharbeiten wegen der Coronapandemie äusserst aufwendig gewesen. So musste die ganze Crew von einem Testteam ständig getestet werden.