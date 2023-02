Miteinander reden, statt weitere Zäune und Lager bauen

Interessanterweise wirkten aber christliche Vorstellungen in der Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts punktuell weiter. So etwa, wenn Franz Kafka in seinen Werken die Pervertierung göttlicher Gnade zeigt, wenn Friedrich Dürrenmatt im «Meteor» den christ-lichen Auferstehungsglauben verfremdet oder wenn Elfriede Jelinek in Theaterstücken und Romanen eine religiöse Formelsprache verwendet. Religions- und Gesellschaftskritik an den Christen, an ihrem unpolitischen Verhalten, ihrer Nähe zur Macht, ihrer Doppelmoral, aber auch an ihrem Heilsegoismus findet sich bei Bertolt Brecht, Heinrich Böll, Arno Schmidt, Rolf Hochhuth und Kurt Marti. Erscheint Religion in der modernen Literatur also nur noch als Projektionsfläche negativer Zuschreibungen oder höchstens als atmosphärische Kulisse? Ist die christliche Dichtung tot, wie oft behauptet wird?