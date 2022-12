Quellrock Open Air: Veranstalter präsentieren Lineup

Nach der ausverkauften Ausgabe des Quellrock Open Air in diesem Jahr, geben die Veranstalter nun ein Teil des Programms für 2023 bekannt.

«Mit den Sportfreunde Stiller dürfen sich die Besucherinnen und Besucher am Samstag des Festivals auf ein ganz besonderes Highlight freuen», schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung. Mit Hits wie «Ein Kompliment», «Applaus, Applaus» oder «Ich Roque» lieferte die Band bereits in der Vergangenheit Deutsch-Rock-Klassiker, die wohl auch bei uns so ziemlich jede und jeder mitsingen kann. Im November haben die Sportfreunde Stiller zudem das neue Album «Jeder nur ein X» veröffentlicht. Die Veranstalter des Quellrock Open Air freuen sich, dass sie mit den «Sportis», wie die Band von ihren Fans genannt wird, als Headliner auf dem Freudenberg zu Gast sind.