«Ruuch oder riich» von Georg Scharegg wird zum Ereignis im Theater Chur

Es gibt Theaterabende, da kann denen, die nicht dabei waren, die Geschichte nacherzählt werden. Auch die Botschaft des Stückes lässt sich schnell darlegen. Bei «Ruuch oder riich», das am Freitag am Theater Chur Premiere feierte, funktioniert das nicht. Denn was da alles abgeht auf der Bühne, wo Dorftheater auf wissenschaftliche Abhandlung trifft und sphärische Klänge von Stockhausen auf den Rap von Breitbild, ist nur schwer in wenige Worten zu fassen.