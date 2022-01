Packender Mozart und ein wilder Schostakowitsch

Dass das Zürcher Kammerorchester anlässlich der 100 Jahre zurückliegenden Gründung des Kammerorchesters Zürich konzertiert, ist an sich ein feiner Zug – auch wenn die Namensähnlichkeit ein wenig Verwirrung stiftet. Letzteres wurde 1920 von Alexander Schaichet gegründet, der das Kammerorchester (das erste dieser Art in der Schweiz) 13 Jahre lang leitete, bis es sich 1943 wieder auflöste. Zwei Jahre später hob Edmond de Stoutz die Hausorchester-Vereinigung Zürich aus der Taufe, die 1951 in Zürcher Kammerorchester (ZKO) umbenannt wurde.