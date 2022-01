Oper darf auch mal rührend altmodisch sein

Man hört sie ja immer wieder, die Klage von Musikliebhabern darüber, wie heutzutage Opern auf die Bühne gebracht werden. Was das sogenannte Regietheater aus den vertrauten Klassikern macht, ist ihnen ein Graus. «Rheingold» auf der Müllkippe, der «Barbiere di Siviglia» als Mafioso, die «Zauberflöte» im Pflegeheim – und was der Bemühungen um aufrüttelnde Aktualisierungen der historischen Stoffe sonst noch so alle sind. Wer sich davon erholen möchte, wäre bei der ersten Oper dieses Jahres in Graubünden bestens aufgehoben gewesen. «La Traviata» am Sonntag in St.