Noxx verarbeiten die Pandemie humoristisch

Was tun, wenn in den Basler Einkaufsläden plötzlich Maskenpflicht gilt, man aber keinen Mund-Nasen-Schutz zur Hand hat und ohne diesen keine neuen kaufen kann? Die Band Noxx weiss: «D Lösig liggt jo uf dr Hand: I lauf schnell übera uf Basel-Land. Will döt gilt d Maskapflicht nonit – I bin en Maskapflichtstourist!»