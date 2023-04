Für Joana Dürig beudetet Kunst Leben

von Julia Benz

An den Wänden hängen die Kunst­werke dreier rumänischer Künstler. Deren Arbeiten stellt Joana Dürig neben dem «Route 66» in ihrer neuen Galerie an der Landstrasse 21 in Glarus derzeit aus. Ionut Gabriel Sarb ist ein junger Künstler, der mit Holzkohle Porträts von Tieren gezeichnet hat; Nicole Jutka zeigt bunt gemalte, fluoreszierende Gemälde und Emil Moritz Werke, die eine Mischung aus Buch und Schallplattencover sind. Das Motto der Ausstellung: «Der Atem des Universums in den Farben des Lebens». Einige der Kunstwerke sind bereits mit einem roten Punkt versehen und verkauft.