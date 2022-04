Nach der Pandemie ist manches wie immer, aber vieles auch neu

Zwei Jahre lang mussten sich die Musikfans in der Bündner Hauptstadt gedulden, jetzt kehrt das Calanda Spring Festival zurück. Am Freitag, 29. April, werden in rund 20 Gastronomiebetrieben knapp 30 Bands auftreten. Die Konzerte beginnen ab 20 Uhr jeweils zur vollen Stunde; nach 40 Minuten gibt es eine Pause. Damit soll den Käuferinnen und Käufern der Tickets für 25 Franken die Möglichkeit geboten werden, das Lokal und damit das musikalische Angebot zu wechseln.