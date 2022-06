Musikalischer Genuss in Klosters

Zum Thema Zeitreise gibt es ein speziell zur 800-Jahr-Feier von Klosters entwickeltes Konzert von Maurice Steger (Blockflöte und Leitung) in der Kirche St. Jakob, einen musikalisch-literarischen Abend und den Musicalfilm «Singin‘ in the Rain» mit Gene Kelly mit live gespielter Orchestermusik.

Das Programm:



Samstag, 30. Juli

Eröffnungskonzert Freiheit und Sehnsucht. Francesco Piemontesi und Münchener Kamemrorchester



Sonntag, 31. Juli

Rauschendes Fest. Gottfried von der Goltz und Freiburger Barockorchester



Montag, 1. August

Über die Grenzen hinweg. Ensemble Philharmonix – The Vienna Berlin Music Club



Dienstag, 2. August

Musikalischer Fremdenverkehr. Alain Claude Sulzer, Olivier Schnyder



Mittwoch, 3. August

Begegnungen. Hagen Quartett, Kirill Gerstein



Donnerstag, 4. August

Innehalten. Maurice Steger und Nuria Rial, La Cetra Barockorchester Basel



Freitag, 5. August

Hollywood - «Singin› in the rain». Anthony Abriele, City Light Symphony Orchestera



Samstag, 6. August

Sommernachtstraum. Arabella Steinbacher, Mozarteumorester Salzburg



Sonntag. 7. August

Ein Widersehen. Sir András Schiff



Weitere Details zum Programm und Tickets sind auf der Webseite des Festivals zu finden.