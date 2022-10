Mundart rund um Mani Matter

Bereits der Eröffnungsabend des Arosa-Mundartfestivals am Donnerstag, 6. Oktober, hatte es gemäss Mitteilung in sich. Das Bieler Jazztrio Roman Nowka’s Hot 3 und Stephan Eicher rissen demnach das Publikum mit einer Hommage an den Berner Chansonnier Mani Matter aus den Sitzen. Sie gaben in dieser Formation das erste einer Reihe von Konzerten, die sie im Spätherbst zu Ehren Matters noch planen, dessen Tod sich im November zum 50. Mal jährt.