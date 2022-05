Möge dieses Vorwissen zu «Obi-Wan Kenobi» mit euch sein

Am 27. Mai feiert «Obi-Wan Kenobi» seine Premiere auf Disney Plus und bringt Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi und Hayden Christensen als Darth Vader in die weit entfernte Galaxis zurück. Somit werden die beiden Schauspieler 17 Jahre nach ihrem letzten Film, «Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith», wieder in ihre altbekannten Rollen schlüpfen.