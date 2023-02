Viva la Via: Pontresina zelebriert eine Flaniermeile für den Winter

«Die Nachtedition von Viva la Via bietet Nachteulen einen neuen Treffpunkt für ein entspanntes Zusammensein», so Ursin Maissen, Geschäftsführer von Pontresina Tourismus. Bis am 11. März laden abwechselnde Pontresiner Bars jeweils am Donnerstag ab 21 Uhr zu Konzerten oder DJ-Sound. Den Auftakt machen diesen Winter die «Sportbar», «O-Bar», «Allegra Bar & Lounge», «Walther Bar» und «Giardin». Wie es weiter heisst, finden ergänzend auf der Plazza Bellavita Konzerte unter freiem Himmel statt. Diese gehen am 16. Februar, während der Winteredition sowie während der Engadin-Skimarathonwoche am 16. März über die Bühne. (red)