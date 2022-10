Mit Demut und Können drei Bach-Kantaten zelebriert

Die schöne Idee des 2020 offiziell gegründeten Churer Bachvereins ist es, regelmässig Werke aus dem reichen Kantatenschaffen Johann Sebastian Bachs in kleiner Besetzung aufzuführen. Ohne Pomp, mit fast ausschliesslich lokalen Kräften. Beim Konzert am Sonntag in der Churer Martinskirche musste das Publikum allerdings auffällig lange warten, bis es losging. Chor und Begleitensemble hatten bereits Aufstellung genommen, das Gewisper in den Kirchenbänken war fast verstummt, als zwei verspätet eintreffende Chorsängerinnen für eine erneute Turbulenz sorgten.