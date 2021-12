Meine drei liebsten Filme rund um das Fest der Liebe

«Buddy – Der Weihnachtself» erzählt die Geschichte von Buddy (Will Ferell), der als Baby als blinder Passagier im Geschenksack des Weihnachtsmanns an den Nordpol gelangt. Er wächst als Mensch unter den Elfen auf und erlernt dort die Grundlagen der Elfenarbeit. Bald begreift der ungewöhnlich grosse Elf aber, dass er in Wahrheit gar kein Elf ist und macht sich in New York auf die Suche nach seiner wahren Familie. Das Leben in der Metropole mitten in der Vorweihnachtszeit ist für Buddy neu, spannend und zugleich furchtbar.