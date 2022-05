Marcus Aurelius lädt in die Manege

Herausgekommen ist ein Werk, bei dem nicht nur der Name an die Welt der Spiele und Vorstellungen angelehnt ist, wie der Rapper mitteilt. «Circus Marcsimus» sei ein Album, das mit den verschiedenen Stilrichtungen alles in sich vereine. «Den Zuhörer erwartet ein abwechslungsreiches Wechselbad der Gefühle und eine vielseitige Vorstellung, die vom ersten bis zum letzten Ton intensiv ist», so Aurelius. Seit 20 Jahren aktiv, habe er Höhen und Tiefen erlebt und packe nun all seine Erfahrungen in die 18 Songs seines neuen Albums. Natürlich gebe es keinen «Circus» ohne Gäste, und so schauen Mattiu Defuns, ALI, Sirius, C-Beat, LIV, Zoe, DaMos, Buri Smalls und Vivi vorbei, wie es heisst. Als Highlight komme das Comeback von den Rap-Pionieren Dynamic Duo hinzu, welche es sich nicht nehmen liessen, zum ersten Mal nach zwölf Jahren zusammen einen Song zu machen.