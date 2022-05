«Love, Death & Robots»: Diese Episoden stimmen euch auf die neuste Staffel ein

Storytelling wird in der dritten Episode der zweiten Staffel grossgeschrieben. Sie setzt sich mit philosophisch-abgründigen Zukunftsgedanken sowie moralischen Dilemmasituationen auseinander und stellt sich die Frage, was sinnvoller wäre: Kinder zu haben oder nicht zu haben, in einer Zeit, in der beide Entscheidungen bedeutende gesellschaftliche Auswirkungen haben.