Tickets für das Calanda Spring Festival zu gewinnen

Zum zweiten Mal nach der Pandemiepause organisiert der Verein der freundlichen Musikfreunde am letzten Aprilwochenende das Calanda Spring Festival in Chur. Zum achten Mal geht damit das Festival in den Churer Beizen über die Bühne. Wie es beim Veranstalter heisst, sind 30 Bands mit 130 Musikerinnen und Musiker mit dabei. Sie spielen am Abend des 28. Aprils in 20 verschiedenen Lokalen in Chur.

Mit nur einem Ticket können so viele Bands wie gewünscht gesehen werden. Solche Tickets könnt ihr hier bei uns gewinnen – 5x2 an der Zahl.

Um in den Lostopf zu kommen, müsst ihr nichts weiter tun, als das unten stehende Formular auszufüllen. Mitmachen könnt ihr bis Sonntag, 23. April, um 23.59 Uhr. Den glücklichen Gewinnern werden die Tickets dann per Post zugeschickt. Viel Glück!