Nairs wird zum mehrsprachigen Labor

Das Rätoromanische ist mit den neolateinischen Sprachen Portugiesisch, Galicisch, Katalanisch und Dolomitenladinisch verwandt. All diese Sprachen werden am Samstag, 18. März, und Sonntag, 19. März, in Nairs zu hören sein, denn die beiden Kuratorinnen von «Neolatin. Litteratura Nairs», Bettina Vital und Flurina Badel, haben für das diesjährige Festival ein vielsprachiges Programm konzipiert.