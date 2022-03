«Literatur ist ein Abbild unserer Welt»

von Swantje Kammerecker

Das Literarische lag nicht in der Familie Andreotti, aber Bildung, Fleiss und Disziplin waren wichtig. So zogen die Eltern ihre vier Kinder in Schwanden gross. Die Mutter aus Linthal, Hausfrau, und der Vater mit familiären Wurzeln und eigenem Land im Tessiner Piazzogna. Er war bei der Therma Schwanden als Meister im Innentransport tätig. In den Ferien fuhr die Familie in den Süden und arbeitete auf ihrem Land.