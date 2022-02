Kunst so zuckersüss und auch ein bisschen traurig

Nicht wenige Kunstausstellungen heutzutage sind ganz schön anstrengend mit all ihrer Bedeutungsschwere und der brachial servierten Botschaft. Keine Angst, was derzeit im Bündner Kunstmuseums in Chur zu sehen ist, gehört garantiert nicht in diese Kategorie. Die zusammenhängend im alten und neuen Bau präsentierte Einzelausstellung von Ursula Palla mit dem Titel «Nowhereland» kann man sogar als ausgesprochen unterhaltsam bezeichnen.