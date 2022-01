Kunst aus Zucker und Pollen

Normalerweise ist den Kuratoren des Bündner Kunstmuseums in Chur die Vielfalt wichtiger als ein roter Faden, der alle Ausstellungen des Jahres thematisch miteinander verbindet. Doch bei der Vorstellung des aktuellen Programms am Donnerstag tauchte eine Gemeinsamkeit bei fast allen der sieben Wechselausstellungen auf. «Es sind alles sehr sinnliche Präsentationen, bei denen das Material eine wichtige Rolle spielt», erklärte der künstlerische Direktor Stephan Kunz. Den Auftakt in diesem Sinne macht am 19.