Kulturelles Angebot auf fast 1000 Meter über Meer

Am Samstag steht im Kulturgasthaus «Pontisella» in Stampa eine Open-Air-Kinonacht an. Der Bündner Regisseur und Naturfilmer Mario Theus dokumentiert aus ungewohnten Perspektiven authentisch das Wesen der Jagd, wie es seitens Veranstalter heisst. Während einer Jagdsaison habe der Filmemacher einen Jäger, eine Wildhüterin und einen ehemaligen Wilderer begleitet, der sein Gewehr gegen eine Filmkamera eingetauscht habe. Er stelle dem Publikum drei unterschiedliche Charaktere mit zum Teil gegensätzlichen Tätigkeiten vor. Drei Protagonisten teilen das Jagdfieber, den Jagdinstinkt und die Sehnsucht nach dem Leben als Jäger und Sammler. Das sei eine Leidenschaft, die sie mit dem Regisseur gemeinsam haben. Sie alle teilen das Wissen über die Natur, über Berg und Tal, über Verhalten und Aufenthaltsorte der Wildtiere, wie das Kulturgasthaus «Pontisella» schreibt. «Wild – Jäger und Sammler» dokumentiere, wie Kinder eine der ältesten Kulturtechniken der Menschheit erleben, erlernen, erfahren und dabei ganz selbstverständlich mit den grossen philosophischen Fragen von Leben und Sterben konfrontiert werden. In einer der eindringlichsten Szenen des Filmes erkläre der Bergbauer Andreas Käslin seinen fünf Kindern unterwegs zur Wildabnahme die Bedeutung des letzten Bisses und die Definition des Begriffs Ehrfurcht: «Das bedeutet, dass man ein bisschen Anstand hat.»