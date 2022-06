Kostbarkeiten und Krimskrams aus 150 Jahren

Man könnte es die Mutter aller Museen in Graubünden nennen. Das Rätische Museum im prächtigen Patrizierhaus in der Churer Altstadt ist tatsächlich das erste Museum überhaupt im Kanton gewesen – zumindest im Sinn einer öffentlichen Institution. Doch nicht nur das: Bei seiner Gründung im Jahr 1872 umfasste das Bündner Historische Museum auch noch das heutige Kunstmuseum und das Naturmuseum, die sich beide erst 1919 in eigenen Häusern selbstständig machten.