Konzert mit ukrainischem Pianisten

Ursprünglich war sein Solo-Programm «Odessa» als poetische Hommage an seine Heimatstadt gedacht. Doch nun ist der ukrainische Jazzpianist Vadim Neselovskyi mit ebendiesem Programm zu einem musikalischen Botschafter geworden. Tief betroffen vom russischen Angriff auf die Ukraine und den Bomben, die dieser Tage in seiner Heimatstadt einschlagen, will Neselovskyi ein Zeichen setzen und mit seiner Musik gegen die Zerstörung Odessas protestieren.