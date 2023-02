Jahreskonzert der Musica da Domat neu mit einem Kinderkonzert

Das diesjährige Konzert der Musica da Domat findet am Freitag um 20.15 Uhr in der Mehrzweckhalle in Domat/Ems statt. Das Motto lautet: Exotic Brass. Vom Regenwald über den Amazonas in den Fernen Osten bis in die Steppen Afrikas. Die Musica da Domat bringt 2023 diese aussergewöhnlichen Landschaften und ihre Tierwelt nach Domat/Ems, wie die Veranstalter in einer Mitteilung schreiben. Bekannte Melodien aus den Filmen «König der Löwen» und «Kung Fu Panda», aber auch originale Brass Band Literatur wie Peter Grahams «Windows of the World» entführen in die exotischsten Ecken unseres Planeten.