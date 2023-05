Coramor zeigt sein vielfältiges Repertoire

Die Konzertreihe «chor-west» geht in ihre nächste Runde – und wartet mit einem Chor-Urgestein als Gast auf. Der bereits seit über 35 Jahren bestehende Chor Coramor aus Chur tritt im Rahmen der Veranstaltung am 12. Mai um 18.30 Uhr im Einkaufszentrum Chur West auf. Die 20-köpfige Formation zeige «einen Ausschnitt aus seinem abwechslungsreichen Liedrepertoire», heisst es in der einschlägigen Mitteilung des Chorcenters, das die Eventreihe veranstaltet. «So erklingen einerseits feine geistliche Klänge, während andererseits auch musikalische Momente durch romanische und französische Landschaften oder gar eine irische Hochzeit erlebt werden können.»