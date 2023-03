Chor der EMS Schiers präsentiert eine musikalische Reise

An den diesjährigen Chorkonzerten unter der Leitung von Martin Zimmermann verschmelzen Gegensätze. Während Gjeilo klassische und moderne Elemente verbinde, treffe bei Palmeri der Tango Argentino auf kirchlichen Messetext, schreibt die EMS Schiers in einer Mitteilung. Gemeinsam mit der Sopranistin Nuria Richner, der Bandoneonistin Helena Rüegg, der Sinfonietta Vorarlberg und dem The Silver Trio entführen sie ihr Publikum zu den Nordlichtern Norwegens und ins Land des Tangos.