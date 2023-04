In Soazza geht man der Höhlenkunst auf den Grund

Laut Mitteilung wird Ingmar Braun, einer der führenden Spezialisten auf diesem Gebiet, während der gesamten Woche in Soazza sein. Er wird einen Fortbildungsvortrag für Lehrer und ein Referat vor Gymnasialklassen halten sowie an pädagogischen Workshops mit Grundschülern teilnehmen und an zwei Abenden vor dem Publikum sprechen. Am Freitag, 28. April, um 20 Uhr wird Braun im Saal des Kulturzentrums in Soazza einen öffentlichen Vortrag halten, mit einer Einleitung durch den Kantonsarchäologen Thomas Reitmaier.