Notizen aus dem alpinen Nirgendwo

Manche Romanideen brennen sich einfach ins Gedächtnis ein. Der österreichischen Schriftstellerin Marlen Haushofer (1920–1970) ist so etwas gelungen. Sie lässt ihre Heldin mit einem befreundeten Paar in die Berge fahren, wo die drei in einer abgelegenen Jagdhütte einige entspannte Tage verbringen wollen. Das Paar wandert noch einmal ins Dorf hinunter und bleibt überraschenderweise auch die Nacht über dort. Als die Zurückgelassene am anderen Morgen nach dem Rechten sieht, stösst sie nach wenigen hundert Metern auf eine unsichtbare Wand.