Barbara Hannigan im Theater Chur: Ganz Stimme, ganz Körper, ganz Seele, ganz Klang

Selten war es im Theater Chur bei ausverkauftem Haus so still wie diesem Moment: Nachdem der letzte Akkord der «Metamorphosen für 23 Solostreicher» von Richard Strauss verklungen war, passierte 30 Sekunden lang nichts. Kein Räuspern, kein Rascheln, kein Husten. Einfach nur andächtige Stille – bis irgendwer im Parkett schüchtern in die Hände klatschte und den begeisterten Applaus in Gang setzte.