Der «Blaue Elefant» kann jetzt auch Sursilvan und Puter

Es war in der Auswahl der besten Kinderbücher 2021 der «Financial Times» und unter den «100 outstanding picturebooks» an der Frankfurter Buchmesse 2019. Es wurde weltweit bereits in zahlreiche Sprachen übersetzt, unter anderem ins Koreanische, Chinesische, Griechische oder Portugiesische: «L'éléphant de l'ombre», ein Bilderbuch für Kinder, geschrieben von der kanadischen Autorin und Verlegerin Nadine Robert, illustriert vom Italiener Valerio Vidali. Nun kommen zwei weitere Sprachen dazu: Deutsch und Romanisch.